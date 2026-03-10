Екатеринбуржцам предложили оценить качество зимней уборки

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» стартовал опрос, в котором жителям Екатеринбурга предлагается оценить качество зимней уборки улиц. Поставить оценку можно до 31 марта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, направить сообщение можно через форму на портале «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджеты на сайте мэрии и муниципальных учреждений.

«Высказать мнение по опросу горожане могут всего за несколько минут. Итоги голосования учтут при организации дальнейшей работы коммунальных служб», – отметили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

