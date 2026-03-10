В Техническом университете УГМК пройдет день открытых дверей

В Техническом университету УГМК пройдет день открытых дверей – ждут школьников 9-11 классов, студентов колледжей и техникумов, а также их родителей и педагогов. В этот день расскажут об образовательных программах университета и направлениях подготовки, о возможностях обучения на бюджетной и целевой основе. Пройдут встречи с преподавателями и студентами университета, экскурсии по лабораториям, а также мастер-классы. Для посетителей будут работать интерактивные зоны, посвященные инженерным специальностям.

«Инженеры создают технологии, которые определяют развитие промышленности и экономики страны. Поэтому особенно важно, чтобы молодые люди осознанно выбирали эту профессию и понимали ее масштаб и ответственность», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

В университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 000 рублей.

В 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX.

Регистрация и подробная информация доступны на официальном сайте Технического университета УГМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube