В поселке Северка закроют мост на три года

Движение по мосту через реку Решетка в пригородном поселке Северка в Екатеринбурге будет закрыто с 20 марта 2026 года. Ограничения продлятся до 20 марта 2029 года.

«Это связано с тем, что мост как бесхозный объект находится в аварийном состоянии и движение по нему небезопасно. Только после того, как его примут на баланс муниципалитета, будет принято решение о проведении ремонтных работ. На период закрытия специалисты установят соответствующие дорожные знаки», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Еще один мост, расположенный на удаленной от центра поселка улице Гагарина, ведет в лесной массив. В системе транспортного движения он не задействован.

