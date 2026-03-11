Минздрав опроверг информацию о машинах скорой помощи, гниющих под сугробами

В минздраве Свердловской области опровергли появившуеся в интернете новости о том, что машины скорой помощи в Екатеринбурге якобы гниют под сугробами, а бригады месяцами ждут транспорта.

«Эти слухи не соответствуют действительности. На балансе Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге находится 178 автомобилей. В работе прямо сейчас – 113 машин. Все бригады обеспечены транспортом в полном объёме, пациенты получают необходимую помощь», – заявили в пресс-службе министерства.

Попавшие на фото и видео автомобили, стоящие в снегу, сейчас не используются. 27 из них по техническому состоянию больше не выйдут на линию, в данный момент идет процедура их списания, а еще 18 машин после ДТП находятся на судебной экспертизе, добавили в минздраве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

