Мигрантка выманила у земляков сотни тысяч рублей, пообещав помочь с получением квартиры

Полицейские Екатеринбурга задержали гражданку одной из среднеазиатских республик, которая обманом выманивала крупные суммы денег у других иностранцев, обещая помочь с получением квартир и социальных выплат.

Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, в полицию обратилась семья мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Некая женщина убедила их в том, что по российским законам им положена квартира как родителям ребенка-инвалида, а также субсидия до 5 млн рублей. Для быстрого решения вопроса якобы требовалось заплатить «нужным людям».

При этом мошенница показала своим жертвам видеозаписи с благодарностями от довольных «клиентов», которые уже якобы получили от государства деньги и квартиры. Эти видео она также выкладывала в социальные сети, чтобы привлечь новых жертв.

За свои услуги женщина попросила 650 тысяч рублей, которые были ей переданы в ноябре 2025 года. Через некоторое время аферистка подтвердила, что семья включена программу получения денежных средств. Однако в декабре, когда подошел срок выплаты, она перестала выходить на связь, и потерпевшие обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». В начале марта фигурантка была задержана. В ходе обыска полицейские изъяли сотовые телефоны, миграционные карты, ювелирные изделия и несколько банковских карт на неустановленных лиц.

В полиции подозревают, что пострадавших от действий аферистки может быть больше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

