Свердловские власти регулярно мониторят 4,6 млн аккаунтов в соцсетях

Чтобы отслеживать психологическое состояние свердловских подростков, правительство региона по постоянной основе мониторит 4,6 млн страниц в социальных сетях. Об этом рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова в программе «Открытый диалог» на ОТВ.

«Летом мы заключили соглашение с профессиональным партнером, Центром изучения мониторинга молодежной среды, и сегодня мониторится 4 миллиона 600 тысяч профилей в соцсетях, которые имеют географическую привязку к Свердловской области. Если там выявляется запрещенный, деструктивный или суицидальный контент, информация в течение нескольких часов передается нашим партнером в министерство образования, быстро доводится до образовательных учреждений и начинается работа с конкретной семьей, с конкретным ребенком», – рассказала Савинова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube