Сайт предварительного голосования ЕР не работает

Сегодня стартовало выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России». В Свердловской области пока подано ноль заявок. Сама страница региона на основном сайте не работает – при попытке перейти на нее с титульной страницы система выдает ошибку и надпись not found («не найдено»).

Напомним, собственно праймериз пройдут с 25 по 31 мая. Победители станут кандидатами от партии власти на предстоящих выборах в Госдуму и региональный парламент.

Екатеринбург, Елена Сычева

