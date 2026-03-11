В Екатеринбурге назначали новую начальницу депобразования

В администрации Екатеринбурга новое назначение – директором департамента образования города стала Елена Кириченко, которая прежде возглавляла аналогичную структуру в администрации Октябрьского района.
Отмечается, что Кириченко – сестра главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимира Лобанова.
Прежде пост главы департамента занимала Инна Гумбатова, которая перешла на иное место работы по собственному желанию.
Екатеринбург, Елена Сычева
