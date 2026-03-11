российское информационное агентство 18+

Среда, 11 марта 2026, 11:34 мск

Рейс на Пхукет из Кольцово задержат из-за ЧП в аэропорту

Рейс ZF-2937 авиакомпании Azur Air, который должен был отправиться сегодня в 18:05 из екатеринбургского Кольцово на Пхукет, задержат на несколько часов. Предварительное время вылета – 00:05 12 марта.

Перенос рейса связан с инцидентом в тайском аэропорту – сегодня утром рейс авиакомпании Air India Express, который следовал из Хайдарабада, совершил жесткую посадку на Пхукете. Никто из пассажиров и членов экипажа, к счастью, не пострадал. Однако в результате аварии были повреждены передние колеса воздушного судна. Взлетно-посадочную полосу временно закрыли для проверки безопасности. Аэропорт открыт, но пока не работает на прием и вылет самолетов.

Екатеринбург, Елена Сычева

