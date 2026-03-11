На трассе М-12 возле Ачита перевернулся автомобиль, движение затруднено (ФОТО)

На 323-м км автодороги М-12 «Восток» (участок Ачит – Екатеринбург) столкнулись легковой и грузовой автомобили, движение транспорта затруднено.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ДТП случилось около 11:09 сегодня, 11 марта. 71-летний водитель «Лады Гранта» сильно разогнался и врезался в ограждение, после чего автомобиль перевернулся. Затем с ним столкнулся ехавший следом грузовик «Фав» под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель «Лады», ему оказывается медицинская помощь. Это житель Ульяновской области, направлявшийся в Томск. Его водительский стаж – 26 лет, к административной ответственности привлекался один раз.

Водитель грузовика – житель Владимирской области, он вез груз для одного из маркетплейсов. Его стаж вождения 22 года, ранее он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ачит, Елена Владимирова

