В первые 10 дней марта в Екатеринбурге выпало 89% месячной нормы осадков

Первые 10 дней весны в Екатеринбурге были значительно холоднее климатической нормы, а снега выпало больше, чем обычно.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, средняя температура первой декады в Екатеринбурге составила -15,2°, что на 9,6° холоднее нормы. В областном центре за 10 дней выпало 22 мм осадков, или 89% от месячной нормы.

В целом по области средняя температура первой декады марта составила -15…-18°, на крайнем севере -20…-23°, что на 10-15° холоднее нормы. Чуть теплее было на крайнем юго-западе региона: в Красноуфимске, Михайловске, Бисерти средняя температура – 13…-14°, что на 5-7° ниже нормы. Такой холодной погоды в этот период в Екатеринбурге не было с 1971 года, в Верхотурье – с 1964 года, в Ивделе – с 1936 года (-22,8°).

Высота снежного покрова в первый месяц весны увеличилась по сравнению с концом февраля в среднем на 10-12 см. Больше всего осадков выпало в Бутке, Камышлове – месячная норма, меньше всего на крайнем севере области – 13-50% месячной нормы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

