Екатеринбуржцам предлагают откопать машины из-под снега за деньги (ФОТО)

В сервисах частных объявлений появились предложения об откапывании машин от снега. Цены начинаются от 500 рублей. У некоторых исполнителей прайс доходит до 3000 рублей за освобождение из снежного плена одного автомобиля.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в регионе с начала марта выпало почти 90% от месячной нормы осадков. Зиму называли рекордной по объему снега за последние 25 лет.

Отметим, автоспециалисты не рекомендуют оставлять машину под снегом на долгий срок – это вызывает микротрещины в краске, коррозию, в том числе тормозных дисков, порчу замков, резиновых прокладок, негативно сказывается на работе фар, форсунок и фильтров, портит аккумуляторы, и так далее. Машины, припаркованные на всю зиму во дворах, мешают снегоуборочной технике, мусоровозам, а иногда скорым и пожарным.

