Школьник выстрелил однокласснику в лоб на уроке

В Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту инцидента в школе Верхней Пышмы – там один школьник выстрелил в лоб другому из пневматического пистолета прямо на уроке. Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло в 5 классе. Сам стрелок заявил, что сделал это не нарочно, «во время игры».
У пострадавшей стороны другая версия – родители одноклассников утверждают, что стрелявший мальчик регулярно хулиганит и травит детей, а перед выстрелом он угрожал школьникам, причем реакции со стороны педагогов якобы не было.
«Прокуратура города организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних в период их пребывания в здании образовательной организации», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Екатеринбург, Елена Сычева
