В ТЦ «Омега» на Уралмаше два кафе закрыты по решению суда

Судебные приставы приостановили деятельность двух точек общественного питания, «Шумпурико» и «Шафран», расположенных в торговом центре «Омега» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, основанием для этого стало решение суда. В ходе проверки было установлено, что оба кафе нарушили требования пожарной безопасности. В частности, мангал для приготовления пищи был размещен в помещении, не предназначенном для использования оборудования с открытым огнем.

После поступления исполнительного документа судебные приставы тут же выехали на место и опечатали внутренние помещения, оборудование и входные двери точек питания.

Заведения общепита смогут снова открыться после приведения помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube