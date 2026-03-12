В ТЦ «Омега» на Уралмаше два кафе закрыты по решению суда

Судебные приставы приостановили деятельность двух точек общественного питания, «Шумпурико» и «Шафран», расположенных в торговом центре «Омега» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, основанием для этого стало решение суда. В ходе проверки было установлено, что оба кафе нарушили требования пожарной безопасности. В частности, мангал для приготовления пищи был размещен в помещении, не предназначенном для использования оборудования с открытым огнем.
После поступления исполнительного документа судебные приставы тут же выехали на место и опечатали внутренние помещения, оборудование и входные двери точек питания.
Заведения общепита смогут снова открыться после приведения помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
Екатеринбург, Елена Владимирова
