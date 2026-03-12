Иеромонах-раскольник с Урала отправится в колонию за «респект» террористам

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 54-летнего иеромонаха Евгения Пинчука из Свердловской области к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Монах-раскольник принадлежит к РПЦЗА (Русская православная церковь за границей под руководством Афангела Пашковского – это неканоническое объединение, отколовшееся в 2007 году от Церкви и имеющее резиденцию главы на Украине). Ранее он был судим за дискредитацию ВС РФ, фигурантом нового уголовного дела он стал, когда выразил «респект» националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ). До ареста Пинчук проживал в Верхотурье.

Екатеринбург, Елена Сычева

