На тюменской трассе грузовик слетел в кювет и перевернулся (ФОТО)

Сегодня утром на 120-м км автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе Камышлова автомобиль «Хонда» столкнулся с грузовиком «Исудзу».
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, от удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок. На участке дороги временно введено реверсивное движение.
На месте работают сотрудники полиции. Медицинские работники осматривают участников автоаварии.
Камышлов, Елена Владимирова
