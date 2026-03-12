На тюменской трассе грузовик слетел в кювет и перевернулся (ФОТО)

Сегодня утром на 120-м км автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе Камышлова автомобиль «Хонда» столкнулся с грузовиком «Исудзу».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, от удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок. На участке дороги временно введено реверсивное движение.

На месте работают сотрудники полиции. Медицинские работники осматривают участников автоаварии.

Камышлов, Елена Владимирова

