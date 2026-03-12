Осужден житель Лесного, который в нетрезвом виде сбил женщину снегоболотоходом (ФОТО)

В Лесном вынесен приговор местному жителю, который пьяным сел за руль снегоболотохода и сбил женщину.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 13 августа 2025 года около 21:30 Иван Домрачев управлял снегоболотоходом в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение ПДД он ехал по обочине. У дома № 137 на улице Верхней в поселке Ёлкино он сбил стоящую на обочине 43-летнюю местную жительницу. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

Осужденный свою вину признал в полном объеме.

Суд назначил Ивану Домрачеву наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Лесной, Елена Владимирова

