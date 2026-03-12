Администрация Екатеринбурга закупит еще 15 автобусов-гармошек

Завершился прием заявок на аукцион, определяющий поставщика 15 автобусов-гармошек для Екатеринбурга. Единственная заявка поступила от ООО «Авто-сейл».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, планируется, что машины прибудут в Екатеринбург до конца лета. Среди особенностей автобусов-гармошек – валидаторы, USB-разъемы для зарядки, система «Умный город» и подсчет пассажиров, электронное табло с информацией о количестве оплативших проезд.

Предполагается, что их направят по маршрутам № 50 (Широкая Речка – УрФУ), № 64 (мкр. Компрессорный – пос. Мичуринский) и № 67 (ДМБ № 9 – школа «Созвездие»). Запуск машин особо большого класса позволит решить вопрос давки в часы пик: транспорт вмещает до 184 человек и имеет длину 18 метров.

Ранее 15 новых «гармошек» особо большого класса запустили по маршрутам № 49 «ТЦ Мега – ЖБИ» и № 51 «Елизавет – Академика Ландау».

Екатеринбург, Елена Владимирова

