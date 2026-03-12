Свердловская промышленность испытывает трудности на фоне санкций

Индекс промышленного производства в Свердловской области по итогам 2025 года составил 95,1%. В регионе зафиксирован спад объемов производства в металлургии, добыче полезных ископаемых, машиностроении. Причина – санкционное давление на предприятия.

Об этом сообщил на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас. Однако он призвал не драматизировать ситуацию. «Эта цифра кажется спадом, но нужно рассматривать результаты прошлых лет. Выйти на уровень 100%, это значит повторить рекордные достижения свердловской промышленности предыдущих двух лет. Если сравнивать производственные объемы 2025 года и 2022 года, то они остаются выше на 10%. Действительно есть определенные сложности в металлургическом комплексе. К сожалению, санкционное давление дает о себе знать. Закрытие и даже полная потеря отдельных рынков сказывается на объемах отгруженной продукции. С учетом того, что на металлургию приходится 40% валового регионального продукта, то индекс 95,1% – это еще на самом деле вполне себе хороший показатель», – отметил спикер.

Он добавил, что рост объемов производства оборонного комплекса не может компенсировать выпадение объемов в других промышленных секторах Свердловской области. «Но ситуация не критическая. Региональное правительство предпринимает активные действия в данном направлении», – заявил глава Свердловскстата.

В то же время регион смог сохранить лидирующие позиции в агропромышленном комплексе. Объем выпуска сельскохозяйственной продукции по итогам 2025 года увеличился на 5,6%. По производству молока Свердловская область занимает первое место в УрФО и девятое место в целом по России. Также активно развивается строительный комплекс: в 2025 году в регионе было введено свыше 3,1 миллиона квадратных метров жилья.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

