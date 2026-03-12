В Свердловской области быстрее всего дорожают услуги

Цены на товары и услуги в Свердловской области за январь-декабрь 2025 года выросли на 7,3%, сообщил на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас. Больше всего подорожали услуги – на 11%, рост цен на продукты составил 6,6%, на непродовольственные товары – 5%.

По словам спикера, из продуктов заметнее всех подорожали за год чай, кофе, какао, консервы, хлеб и кондитерские изделия. Их стоимость увеличилась на 10-17% в зависимости от вида продукта. При этом в 2025 году подешевели яйца (на 16%) и сахар (на 8,5%). По оперативным данным службы статистики, в регионе стали дешевле свежие помидоры и огурцы, их стоимость снизилась на 19% и 12% соответственно.

Также в магазинах значительно подорожали ювелирные изделия – на 15%. Владислав Дзекунскас отметил, что это мировая тенденция: цены на драгметаллы растут. Также на 12% выросла стоимость печатных изданий, на 11% – медицинские товары, на 10% – моторное топливо, на 2,3% – строительные материалы. Из-за укрепления курса рубля произошло снижение цен на импортные бытовые товары: микроволновки, электрочайники, стиральные машины, миксеры, блендеры и компьютеры.

В 2025 году объем платных услуг населению в Свердловской области составил 800 миллиардов рублей. Это на 4,5% больше, чем в 2024 году. По этому показателю регион лидирует в УрФО и находится на пятом месте по России. Больше всего жители ощутили рост цен на услуги в сфере культуры и ветеринарии (+22%), бытовые услуги (+16%), услуги ЖКХ (+13,6%), медицинские услуги (+12%). Также подорожало образование, страхование и транспортные услуги – от 7 до 11%.

По данным Свердловскстата, средний уровень начисленной заработной платы в регионе составил 89 286 рублей (до вычета налогов), что выше на 13,6%, чем в 2024 году. С учетом индекса потребительских цен размер реальной зарплаты подрос только на 3,2%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

