В Академическом стартовало строительство новой школы

В Академическом районе в «Кварталах конструктивизма» возведут новую школу по проекту, разработанному по заданию ГК «КОРТРОС». Подрядчик уже начал подготовительные и земляные работы на стройплощадке в районе улиц Академика Ватолина, Рябинина, Академика Ландау и Академика Вавилова.

Новая школа станет седьмым средним общеобразовательным учреждением на территории комплексной застройки в Академическом. «В проекте предусмотрена вся инфраструктура: пищеблок на 600 мест, медицинский кабинет, актовый зал на 544 места, библиотека. Спортивный блок школы включает в себя универсальный спортивный зал и большой пришкольный стадион. Также в здании будут коворкинги и пространства для проектной работы, отдыха, общения», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Отдельное внимание уделено внешнему облику будущей школы. Проект разработан с учетом характерных черт конструктивистской архитектуры, гармонично вписываясь в окружающую застройку и подчеркивая единство существующего ансамбля. Здание представляет собой прямоугольник с выступающими за его пределы блоками учебных классов и прямоугольным внутренним двором. За контраст отвечают разные блоки зданий: массивным и низким (3-4 этажа) общешкольным помещениям противопоставлены учебные помещения (5 этажей). Эффект усиливают фасады: учебный блок оформлен с имитацией протяженного ленточного остекления, характерного для конструктивизма; общешкольный, напротив, имеет выразительную пластику фасада с различными вариантами остекления.

Генеральным подрядчиком выступает строительный холдинг «Атом», который уже построил в Академическом районе школу № 133, 8 детских садов, а также взрослую поликлинику.

