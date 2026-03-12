Злоумышленники разослали уральцам фейк об эвакуации из Екатеринбурга и других городов

Антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила о распространении очередного фейка – якобы из-за угрозы наводнения будут эвакуированы жители некоторых районов Екатеринбурга, Арамили, Ирбита, Туринска, Серова и Краснотурьинска.

«Информация о проведении эвакуации в 9 населенных пунктах Свердловской области является фейком. Главное управление МЧС России по Свердловской области не публиковало данное объявление. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях», – призывают сотрудники спецслужб.

В фальшивом объявлении злоумышленники призвали граждан собрать самые необходимые вещи и прийти с ними к районным администрациям и Домам культуры, откуда людей якобы увезут на автобусах в безопасное место.

Екатеринбург, Елена Владимирова

