Охотника из Лесного будут судить за то, что он принял товарища за косулю

В городе Лесном будут судить местного жителя 1976 года рождения, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, 9 января 2026 года мужчина пошел охотиться на косулю. В это же время на расстоянии около 100 метров от него в лесу находился другой охотник. Обвиняемый принял человека за животное и выстрелил. Второй охотник скончался на месте.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчины были знакомы и нередко охотились вместе. В тот день они также находились на совместной охоте и координировали свои действия по рации.

«В один из моментов потерпевшей сообщил, что направляется к условленному месту. Через некоторое время после этого сообщения обвиняемый продолжил движение по своему маршруту и вдалеке увидел движущийся объект. Решив, что это и есть косуля, он произвел роковой выстрел», – отметил полковник Горелых.

Лесной, Елена Владимирова

