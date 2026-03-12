Минздрав назначил главврачей двух свердловских больниц

В больницах Свердловской области продолжаются кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе минздрава, главным врачом больницы № 40 Екатеринбурга по итогам конкурсного отбора назначен Павел Мясников. Ранее он возглавлял Красноуфимскую районную больницу и удостоился похвалы вице-губернатора Татьяны Савиновой.

«Под его руководством значительно укрепилась диагностическая база: введены в строй современные кабинеты МРТ и КТ. Особое внимание уделялось развитию первичного звена: построены восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов и три модульных здания общих врачебных практик, а также проведены капитальные ремонты ряда амбулаторий, больниц и поликлиник. Значительные средства были направлены на обновление внутренних помещений самой больницы, включая отделение анестезиологии и реанимации, операционный блок, инфекционное отделение и отделение скорой помощи, что создало более комфортные и безопасные условия для пациентов и персонала», – сообщили в пресс-службе минздрава. Отмечается, что свою карьеру Павел Мясников как раз начинал в сороковой больнице.

Вместо Мясникова главврачом Красноуфимской райбольницы назначен Вугар Ханлар Оглы Абдуллаев. Он приступит к своим обязанностям 13 марта 2026 года. С 2019 по 2025 год Вугар Абдуллаев работал врачом-терапевтом в Красноуфимске, а с июля 2020 года по март 2023 года был заместителем главврача по лечебной части в том же учреждении. С апреля 2023 года Вугар Ханлар Оглы Абдуллаев успешно руководил Ачитской центральной районной больницей. Его возвращение в Красноуфимскую районную больницу в качестве руководителя в минздраве считают логичным шагом.

