Юные таланты из Академического выступили на гала-концерте Всероссийского гала фестиваля «Ритм-экспресс. Fest»

В Екатеринбурге прошел VI Всероссийский фестиваль эстрады и джаза «Ритм-экспресс. Fest» (#LiveSoundProject). В конкурсных прослушиваниях приняли участие 103 солиста и 27 ансамблей из десятка городов России. Лучшие из них были отобраны для финального выступления.

В гала-концерте участвовали: 3 оркестра, 1 эстрадный хор, 5 солистов, 2 дуэта, 1 квинтет, концертный номер от членов профессионального жюри. В числе финалистов были сразу два музыкальных коллектива из детской школы искусств №6 Академического района.

Музыкальная школа в самом молодом районе Екатеринбурга появилась совсем недавно. Здание для нее, а также инструменты и необходимое оборудование предоставил ведущий застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Компания оказывает поддержку и в проведении фестиваля «Ритм-экспресс. Fest» (#LiveSoundProject). «Мы искренне верим, что поддержка детских образовательных и творческих проектов формирует в Академическом особую среду, где раскрываются таланты. Гордимся нашими коллективами и рады, что они прославляют наш район», – подчеркнул Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Многие участники конкурсов и фестивалей, объединенных брендом «Ритм-экспресс», давно представляют Екатеринбург далеко за его пределами. Так, например, обладатель Гран При первого фестиваля «Ритм-экспресс. Fest» 2016 года Юрий Псянчин (саксофон) закончил Российскую Академию им. Гнесиных в Москве и сейчас один из самых востребованных саксофонистов Москвы. Обладатель Гран При 2024 вокалистка Василиса Карпенко, является студенткой Академии им. Гнесиных и выступает с самыми знаменитыми музыкантами Москвы, включая Мириам Мирабову, Дениса Мацуева и других.

Многие выпускники музыкальных школ, вошедшие в историю «Ритм-экспресса» солисты и участники коллективов, продолжают свое музыкальное образование в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге в ведущих музыкальных ВУЗах и СПУзах по направлению эстрады и джаза.

