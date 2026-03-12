Митрополит Евгений снова стал наместником Ганиной Ямы. Но временно

Священный Синод освободил от должности наместника монастыря на Ганиной Яме епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона – он был избран архиерем прошлой зимой, и больше не сможет быть игуменом обители. Временно исполняющим обязанности назначен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений – «с поручением ему в течение года представить кандидата на должность игумена этой обители», сообщили в пресс-службе епархии со ссылкой на решение Священного Синода.

Напомним, владыка Евгений уже был наместником монастыря во имя святых царственных страстотерпцев – с 2017 по 2018 годы.

Екатеринбург, Елена Сычева

