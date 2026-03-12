российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 марта 2026, 20:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Митрополит Евгений снова стал наместником Ганиной Ямы. Но временно

Священный Синод освободил от должности наместника монастыря на Ганиной Яме епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона – он был избран архиерем прошлой зимой, и больше не сможет быть игуменом обители. Временно исполняющим обязанности назначен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений – «с поручением ему в течение года представить кандидата на должность игумена этой обители», сообщили в пресс-службе епархии со ссылкой на решение Священного Синода.

Напомним, владыка Евгений уже был наместником монастыря во имя святых царственных страстотерпцев – с 2017 по 2018 годы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,