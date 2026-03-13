Больница Екатеринбурга купила экзоскелет для инновационной реабилитации пациентов (ФОТО)

В клинике «УГМК-Здоровье» прошла презентация инновационной медицинской технологии реабилитации пациентов с помощью роботизированного экзоскелета. Он предназначен для восстановления функции ходьбы при двигательных расстройствах в результате травм или заболеваний.

В презентации приняли участие врачи-реабилитологи и пациенты, которым рекомендована данная методика восстановления двигательных функций.

В клинике «УГМК-Здоровье» ежегодно более 5000 пациентов проходят разные этапы реабилитации. Восстановление двигательных функций – самый длительный, многоэтапный и индивидуальный процесс, включает в себя работу на инновационных тренажерах в сочетании с физиотерапией.

«Робот помогает вставать и идти на разные дистанции. Но это очень непросто, человека нужно подготовить. Сначала мы делаем упражнения в положении лежа, потом в положении стоя. Потом мы начинаем ходить на месте. Для этого у нас тоже есть уникальное оборудование – локомат. Когда человек уже на беговой дорожке научится ходить, контролировать свою ногу с поддержкой, с разгрузкой веса тела – только тогда мы его перемещаем в экзоскелет», – говорит Ольга Хамидулина, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, заведующая отделением медицинской реабилитации клиники «УГМК-Здоровье».

Настраивается робот под индивидуальные параметры пациента – он дает возможность тренировки ходьбы и по лестнице, и по неровным поверхностям, а также выдерживает даже большой вес пациента, и может работать много часов подряд.

Тренировки с экзоскелетом объединяют в себе несколько важнейших процедур: ранняя вертикализация, обучение ходьбе, восстановление функций нижних конечностей, укрепление позвоночника, кардиотренировка и др. Самостоятельная ходьба и правильная работа мышц с помощью робота новейшей модели, созданного специально для клиники «УГМК-Здоровье», – мощный стимул для восстановления утраченных двигательных функций.

Екатеринбург, Елена Васильева

