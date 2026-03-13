В Екатеринбургском зоопарке проснулись медведи (ФОТО)

С наступлением оттепели в Екатеринбургском зоопарке начали просыпаться медведи.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, первыми на весеннюю прогулку вышли гималайские медведи Айсор и Кира, которые протоптали в снегу дорожки.

Старший медведь Гай тоже проснулся, но ведет себя осторожно, выбираясь ненадолго и проверяя обстановку.

В спячку медведи улеглись в ноябре прошлого года. Они заранее готовились к продолжительному отдыху: для зажировки рацион расширяли – больше овощей, фруктов, рыбы, мяса и творога.

Если смотреть статистику за 10 лет, то можно заметить, что раньше медведи чаще вставали во второй половине марта или даже в апреле, а в последние годы выходят из берлог в первой половине марта. Видимо, весна теперь приходит на Урал раньше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube