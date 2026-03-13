Завезенный на Урал хищник почти уничтожил популяцию редких животных

В Свердловской области находится на грани исчезновения популяция гребенчатого тритона – редкого вида земноводных, занесенного в Красную книгу Свердловской области и более чем 20 регионов России.

Биологи Уральского федерального университета считают, что для его спасения необходимо создать в регионе особо охраняемые природные территории, сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Гребенчатый тритон на Среднем Урале – это самые северо-восточные популяции вида. В основном он обитает в Европе. У нас он оказался под угрозой исчезновения из-за климатических изменений, антропогенной нагрузки и вселения хищной рыбы – ротана. Дело в том, что ротан – инвазивный вид, который неприхотлив и выживает в жестких условиях, поедая других обитателей водоемов. Вероятно, его занесли в водоемы Свердловской области рыбаки. Из-за этой рыбы часть популяций гребенчатого тритона уже исчезла», – рассказывает руководитель научной группы, заведующий кафедрой биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Владимир Вершинин.

Специалисты проведут два этапа исследований. Во-первых, с помощью рентгенографического метода сделают детальные изображения скелета животных, не изымая их из естественных местообитаний.

Во-вторых, проведут оценку генетического разнообразия популяций. Эти данные помогут выявить пути адаптации и состояние изолированных популяций гребенчатого тритона на Урале. Специалисты уже выяснили, что у уральских тритонов часто встречаются скелетные и другие морфологические аномалии. Вероятно, их причина – в близкородственном скрещивании особей.

Участие в проекте примут студенты и аспиранты, которые смогут работать в полевых экспедициях и подготовить на собранном материале курсовые и дипломные работы. Сейчас биологи приобретают реактивы и докупают необходимое оборудование. Начало полевых работ запланировано на конец апреля.

«В течение трех лет нам предстоит не только оценить численность, возрастную структуру, генетическое разнообразие и состояние популяций, но и разработать научно обоснованные рекомендации для создания новых особо охраняемых природных территорий. Это важно, потому что, к примеру, крупнейшая популяция гребенчатого тритона в Красноуфимском районе до сих пор не имеет охранного статуса, а на территории парка «Оленьи ручьи», где вид обнаружен совсем недавно, отсутствуют актуальные данные о его состоянии», – поясняет Владимир Вершинин.

Екатеринбург

