С 16 марта можно будет записать детей в летние городские лагеря

В понедельник, 16 марта, в Екатеринбурге начнется запись детей на отдых в городских лагерях в летние каникулы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, основной период приема заявлений продлится до 23 марта, а с 26 марта начнется период записи на свободные места.

Отдохнуть в летние каникулы в городских лагерях смогут около 24 тысячи школьников в возрасте от 6,5 до 18 лет. В этом году городские лагеря будут работать на 166 площадках школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных организаций и клубов по месту жительства. Продолжительность смен – 21 день.

Традиционно подать заявление можно будет через портал госуслуг; в любом отделении МФЦ; в образовательном учреждении, на базе которого пройдет смена.

