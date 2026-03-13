Начался суд над экс-директором «Монетки», который устроил резню в квартире сотрудницы

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-директора магазина «Монетка» Ярослава Копытова, который обвиняется в убийстве одного человека и покушении на убийство еще двоих. Как сообщили в пресс-службе суда, сегодня Копытову продлили срок содержания под стражей, следующее заседание состоится 25 марта. Уголовное дело рассматривается в закрытом режиме.

Как уже писал «Новый День, вечером 9 ноября 2025 года компания сотрудников магазина «Монетка» во главе с директором выпивала в квартире на улице Косарева. В три часа ночи участники застолья отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников. Купив спиртное, компания переместилась в квартиру по улице Бородина, где между ними произошел конфликт.

По версии следствия, Копытов убил свою 52-летнюю коллегу восемнадцатью ударами ножа и ранил еще двоих гостей – 30-летнюю женщину и 26-летнего мужчину. Последнему удалось отвлечь преступника, благодаря чему дочь убитой женщины со своей маленькой дочкой смогли выбежать из квартиры невредимыми.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что к моменту совершения преступления директор «Монетки» выпил около 3-4 литров пива. В тот же день Копытова задержали по горячим следам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

