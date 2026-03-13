Благотворительный фонд помог двум юным екатеринбуржцам с реабилитацией (ФОТО)

Фонд святой Екатерины помог двум юным екатеринбуржцам с реабилитацией после тяжелых травм. «Новый День» рассказывает две истории о том, как удалось помочь очень нуждающимся в этом людям.

История первая

Сережа Баша в 4 года получил диагноз ДЦП и парапарез нижних конечностей. Для полноценного физического развития ему необходима ежегодная реабилитация и помощь специалистов. Новогодняя акция «Елка желаний» помогла семье ребенка получить помощь Фонда святой Екатерины. Директор благотворительной организации Александр Андреев снял с елки шарик Сергея и исполнил его мечту – беговая дорожка для самостоятельных занятий дома. Когда Александр Андреев познакомился с семьей подопечного, он узнал, что ребенку нужна реабилитация.

Сегодня с мальчиком работает целая мультидисциплинарная бригада Клиники доктора Волкова: массажист, эрготерапевт, врач лечебно-физической культуры и другие. «Сейчас наша задача – это увеличение объема движения в паретичной ноге, увеличение силы, увеличение мышечного тонуса и изменение походки, чтобы она была обычная, функциональная и безопасная. Мы подобрали ему необходимый комплекс процедур – лечебная физкультура, массаж нижних конечностей и спины. Ежедневно эрготерапия для развития рук, которые нам дают устойчивый и ненормальный баланс. Суставная гимнастика и занятия на стабилоплатформе для стабилизации координации в теле», – рассказала главный врач клиники Ирина Волкова.

Как признался Сергей, его самые любимые процедуры – это массаж и эрготерапия. «На массаже я лучше чувствую свои мышцы. А на занятиях по эрготерапии мне нравится, что они всегда разные. Очень нравится, когда мы используем музыкальные инструменты. Сегодня я играл на глюкофоне, а в прошлый раз на пианино», – делится Сережа Баша.

«С Сережей мы каждый раз меняем методику занятия, чтобы ему не было скучно. Начинаем с разминки, где задействованы разные полушария мозга и внимательность. И конечно, развиваем моторику. Вторая часть занятий более творческая, начинали с завязывания шнурков, а сейчас он уже самостоятельно орудует ножницами вырезая мелкие детали. И добавляем музыкальные занятия. У него прекрасный слух», – комментирует эрготерапевт Софья Мавроди.

История вторая

В клинике доктора Волкова при поддержке фонда святой Екатерины проходит реабилитацию Вова Архипов, который в 2021 году летом на озере получил травму ныряльщика – при прыжке в воду он сломал пятый шейный позвонок. Свой первый курс реабилитации Вова прошел в 2022 году. Тогда главная его задача была вертикализация и возможность хоть несколько минут сидеть самостоятельно. Сегодня – это наращивание мышечной массы в верхних отделах тела. Вова успешно учится на 3 курсе в институте и постигает тонкости применения искусственного интеллекта в дизайне.

Мать Вовы признается: раньше он не мог сидеть даже минуты и находился полностью в лежачем положении. «Нам сейчас главное укрепить спину и раскачать ягодичные мышцы для дальнейшего прогресса», – рассказала мать Владимира Ирина Архипова.

«Парень получил тяжелую спинномозговую травму и для нас сейчас ключевое – это развить то, что уже есть на сегодняшний день. Это развить движение и силу в руках, плечах, дыхательную мускулатуру, сердечно-сосудистую систему. Тренируем повороты и перевороты, что очень важно для спинальных пациентов. Важно то, что его не надо мотивировать, он сам может замотивировать кого угодно», – рассказала главный врач клиники Ирина Волкова.

Екатеринбург, Елена Васильева

