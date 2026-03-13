Каток и горка в парке Маяковского закрываются – пришла весна

В Екатеринбурге закрываются последние локации для зимних развлечений – так, сегодня последний день работы катка в парке Маяковского, а в воскресенье прекратит работу и горка.

В минувший понедельник закрылся зимний парк RCC Extrem, а десятью днями ранее, 28 февраля, фестиваль «Энергия РМК» с самой большой горкой для катания на бубликах, ледовым городком, катком и хоккейным кортом.

Фестиваль «Зима на площади», где также работал каток, закрылся 24 февраля, а ледовый городок на Плотинке проработал меньше всех – только до 18 января.

Екатеринбург, Елена Сычева

