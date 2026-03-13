Арестованы двое обвиняемых в убийстве юноши в Большом Истоке (ФОТО)

Сысертский районный суд избрал меру пресечения двум обвиняемым в убийстве 18-летнего жителя Большого Истока Данила Белкина. Как сообщили в пресс-службе суда, Кирилл Дементьев и Никита Усольцев помещены под стражу до 3 мая.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 марта в Большом Истоке Дементьев и Усольцев забили своего знакомого Данила Белкина насмерть. По сообщению местных СМИ, обвиняемые пинали жертву больше часа, а потом бросили умирающего у дома его матери. Поводом для расправы якобы стал долг в 5 тысяч рублей. Убитый был старшим сыном в многодетной семье.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что фигуранты сначала несколько суток прятались в Свердловской области. Когда полиция объявила их в розыск, они уехали на такси в другой субъект РФ, а чуть позже – в третий. В итоге их задержали в Рязани, откуда самолетом этапировали в Екатеринбург.

Один из обвиняемых в 2020 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ, а второй – за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Сысерть, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube