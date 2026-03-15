В Свердловской области потеплело до +10, но ненадолго

В субботу, 14 марта, температура воздуха в Свердловской области впервые в этом году достигла 10 градусов выше ноля.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», теплее всего вчера было в Ирбите, здесь воздух прогрелся до +10,2. В Екатеринбурге потеплело до +7,8. Среднесуточная температура по области составила около +4.

Сегодня будет еще теплее, в Екатеринбурге потеплеет до +11. Потепление продлится примерно до середины предстоящей недели, а затем на территорию области начнет поступать более холодный воздух. В следующие выходные дни, 21-22 марта, ожидается прохождение арктического атмосферного фронта с небольшими осадками, при этом северо-западные воздушные потоки понизят температуру почти до нормы: ночью -4…-9, днем 0…+4°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube