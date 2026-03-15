Уральский пенсионер повез жену в больницу и умер за рулем (ФОТО)

Сегодня в 9:40 часов на 87 км автодороги «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» автомобиль съехал в кювет.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 63-летний водитель автомобиля Nissan Almera вез жену на прием к врачу из деревни Речкалова в город Ирбит. Внезапно мужчине стало плохо за рулем, он не справился с управлением.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Его супруга не пострадала.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Назначены соответствующие экспертизы для определения точной причины смерти мужчины.
Ирбит, Елена Владимирова
