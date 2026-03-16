Гаишники предупредили об опасности на дорогах

Свердловская Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть сегодня особенно осторожными, так как в связи с колебаниями температуры воздуха на дорогах и тротуарах образуется гололедица.
Как сообщили в ГАИ, при движении по ледяной корке тормозной путь увеличивается в несколько раз, поэтому дистанция до идущих впереди транспортных средств должна быть максимальной. При подъезде к пешеходным переходам и перекресткам скорость необходимо снижать заблаговременно.
Если автомобиль начало заносить, руль следует поворачивать в сторону заноса. При экстренном торможении на автомобилях с системой АБС педаль тормоза необходимо держать нажатой с постоянным усилием. Убирать ногу с педали или нажимать рывками нельзя.
Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных местах и только после того, как они убедятся, что водители их видят и пропускают.
Екатеринбург, Елена Владимирова
