Суд взыскал 50 тысяч с детского сада, где девочка сломала руку на прогулке

Белоярский районный суд взыскал 50 тысяч рублей с детского сада, где воспитанница сломала руку во время прогулки.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ЧП случилось 8 июля 2025 года в детском саду № 10 «Ромашка». 4-летняя девочка упала во время прогулки и получила травму в виде закрытого перелома костей правого предплечья в средней трети со смещением.

Прокуратура через суд потребовала возместить семье ребенка компенсацию морального вреда. Суд оценил его в 50 тысяч рублей.

Белоярский, Елена Владимирова

