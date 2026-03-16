С застройщика взыскали 270 тысяч за протечку в паркинге, от которой пострадал «Мерседес»

Компанию «ЛСР. Недвижимость-Урал» обязали устранить протечки в паркинге и компенсировать ущерб владельцу «Мерседеса» – покрытие автомобиля пострадало из-за воды, которая капала с потолка паркинга.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, инцидент произошел в августе 2023 года на улице 40 лет ВЛКСМ. Владелец автомобиля Mercedes обнаружил, что на крышу его машины, стоявшей в паркинге, с потолка капала неизвестная жидкость. На перекрытиях истец заметил трещины и белые подтеки. Впоследствии выяснилось, что причиной протечки стали сильные ливни, которые привели к намоканию конструкций.

Согласно заключению независимой экспертизы, лакокрасочное покрытие и хромированные элементы автомобиля были повреждены, а стоимость восстановительного ремонта оценивалась в 143 100 рублей. Направленная застройщику претензия осталась без удовлетворения, тогда автовладелец подал в суд.

В ходе судебного разбирательства были проведены две экспертизы. Специалисты подтвердили, что причиной протечек стали конструктивные недостатки самого здания: дождевая вода просочилась через стыки плит перекрытия и попала на пол второго этажа через открытые проемы.

Кировский районный суд Екатеринбурга согласился с доводами истца и обязал АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу провести необходимые работы. В частности, компания должна выполнить гидроизоляцию швов специальным герметиком и установить козырек из негорючих материалов над машиноместом истца.

Кроме того, суд взыскал с ответчика затраты на ремонт автомобиля в размере 94 800 рублей, компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей, штраф за отказ удовлетворить требования потребителя – 30 тысяч рублей, а также судебные расходы на экспертизу и представителя. Общая сумма взыскания составила около 270 тысяч рублей, не считая стоимости обязательных строительных работ.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок компания также обязана будет выплачивать истцу неустойку в размере 150 рублей за каждый день просрочки.

Ответчика такое решение не устроило, и он подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако облсуд оставил решение без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

