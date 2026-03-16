Понедельник, 16 марта 2026, 10:03 мск

Под Туринском опрокинулся лесовоз (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня в 8:20 на шестом километре автодороги Туринск – Урусова – Благовещенское – Кондрахин» водитель КамАЗа с полуприцепом, груженным лесоматериалами, не справился с управлением. Лесовоз съехал с проезжей части и опрокинулся.

Как сообщили в облГАИ, в ДТП пострадали водитель и пассажир, оба – жители Туринского района. У водителя 1989 года рождения – ушибы тела, у пассажира 1970 года рождения – перелом таза. Их доставили в Туринскую районную больницу.

Сейчас движение на этом участке автодороги временно осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Туринск, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

