Под Туринском опрокинулся лесовоз (ФОТО)

Сегодня в 8:20 на шестом километре автодороги Туринск – Урусова – Благовещенское – Кондрахин» водитель КамАЗа с полуприцепом, груженным лесоматериалами, не справился с управлением. Лесовоз съехал с проезжей части и опрокинулся.

Как сообщили в облГАИ, в ДТП пострадали водитель и пассажир, оба – жители Туринского района. У водителя 1989 года рождения – ушибы тела, у пассажира 1970 года рождения – перелом таза. Их доставили в Туринскую районную больницу.

Сейчас движение на этом участке автодороги временно осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Туринск, Елена Владимирова

