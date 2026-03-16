На Урале подорожали яйца и помидоры

В Свердловской области за неделю заметно дороже стали куриные яйца, а также некоторые виды овощей.

Как сообщает Свердловскстат, яйца за неделю стали дороже на 2,42% и стоят в среднем 100,2 рубля за десяток. Сразу на 5,3% подорожали помидоры – до 313 рублей за килограмм. Немного дороже стали также картофель, капуста, лук, морковь.

Цены на некоторые продукты немного снизились. На 1-2% дешевле за неделю стали свинина, сосиски, молоко, гречка. На 6% дешевле стали огурцы, теперь они стоят в среднем около 288 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube