Уральцам стали ограничивать скорость домашнего интернета

Екатеринбуржцам в тестовом режиме ограничивают скорость домашнего интернета – это делают, когда превышен лимит в 3 терабайта в месяц. При достижении его скорость падает до 50 Мб. Такую меру ввел «Дом.ру» для абонентов Екатеринбурга, а равно Самары и Санкт-Петербурга. В компании отмечают, что это коснется примерно 1% пользователей.

«По нашим оценкам, «сверхпотребление» трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», – цитирует пресс-службу компании «Российская газета».

Операторы связи фиксируют рост потребления интернет-трафика в «домашнем» сегменте – это связано с отключениями мобильного интернета.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube