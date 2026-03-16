Энергетики приняли участие в соревнованиях по плаванию в День работников ЖКХ (ФОТО)

Сотрудники Первоуральских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» приняли участие в городских соревнованиях по плаванию, приуроченных ко Дню работника ЖКХ. Состязания уже во второй раз прошли в местном Дворце водных видов спорта, объединив представителей разных коммунальных служб.

Участники разделились на несколько команд по шесть человек. Соревнования прошли в формате смешанной эстафеты: четыре мужских этапа и два женских. «Это очень здорово, что мы можем принимать участие в таких мероприятиях. Можно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и посоревноваться с ними. Сегодня немножко волнительно, но атмосфера замечательная. И плавание для нас привычно, потому что на предприятии нам выдают абонементы во дворец, так что было, где потренироваться», – поделилась впечатлениями перед стартом участница команды ПАО «Т Плюс» Анастасия Кузнецова.

Несмотря на то, что соревнования любительские и скорее проходят как корпоративный праздник, участники были очень заряженными. Заплыв получился эмоциональным: победителей и призеров разделили всего несколько секунд, а болельщики на трибунах неистово поддерживали своих спортсменов.

«Плавание, наверное, один из самых полезных видов спорта для здоровья. Наше предприятие с удовольствием принимает участие в таких соревнованиях. Участвует всего шесть человек, но если было бы можно, мы легко собрали бы 3-4 команды. У нас порядка 50 сотрудников постоянно участвуют в разного рода активностях: туризм, футбол, хоккей, волейбол. Здоровый образ жизни сотрудники Первоуральских теплосетей взяли за правило. Как руководитель я могу сказать, что такие мероприятия хорошо сплачивают коллектив. Ведь в нашей работе часто нужно четко, слажено и в короткие сроки решать задачи. И сплоченность, вера в плечо товарища тут необходима», – прокомментировал главный инженер Первоуральских теплосетей Аркадий Спевак.

Первоуральск, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

