В страшном ДТП под Режом погибли три человека, еще двое в больнице (ФОТО)

Три человека погибли и еще два попали в больницу с травмами в результате ДТП, которое случилось 15 марта около 18:40 на 72 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 55-летняя женщина на автомобиле «Мицубиси Лансер» выбрала небезопасную скорость движения, потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Калина» под управлением 65-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Лады» и две его пассажирки, 60 и 47 лет, погибли на месте. Еще одна пассажирка, 57 лет, с тяжелыми травмами госпитализирована.

Водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» также попала в больницу.

Установлено, что все погибшие были жителями Ирбита. Мужчина имел водительский стаж 35 лет, административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 16 раз.

Водитель «Мицубиси Лансер» живет в Екатеринбурге, водит машину с 2019 года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 82 раза. Ее состояние в момент ДТП установят по результатам химико-токсикологической экспертизы.

Реж, Елена Владимирова

