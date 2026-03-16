Осужден педофил, выманивший в соцсети у мальчика интимные фото

В Екатеринбурге осужден Виталий Ерохин, обвиняемый в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре-декабре 2021 года мужчина под вымышленным именем вступил во «ВКонтакте» в переписку с подростком и в ходе общения выманил у мальчика его интимные фотографии.

Суд признал Ерохина виновным по п. «г» ч. 2 ст. 242.2 и п.п. «в, г» ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов (фото-, кино- или видеосъемка) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Ерохина приговорили к лишению свободы на 12 лет с отбыванием в колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере компьютерных технологий на срок 9 лет 11 месяцев 25 дней.

После отбывания основного наказания ему будет ограничена свобода на 2 года, также на осужденного возложен ряд дополнительных обязанностей.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

