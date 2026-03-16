Машина насмерть сбила женщину, обходившую лужу на пешеходном переходе

86-летняя жительница Березовского была насмерть сбита машиной, когда пыталась обойти лужу на пешеходном переходе.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, трагедия произошла вчера около 21:45 на 12-м км Березовского тракта.

Пенсионерка начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но не успела из-за того, что на ее пути оказалась большая лужа. Женщину сбил 54-летний водитель Renault Logan, местный житель с 28-летним стажем управления транспортными средствами.

Сотрудники дорожного надзора потребовали от подрядной организации ликвидировать лужу на пешеходном переходе.

Березовский, Елена Владимирова

