Всю неделю уральцы смогут наблюдать пролеты МКС

С 16 марта начинается короткий благоприятный период для наблюдения за перемещением Международной космической станции в небе. Пролеты МКС будут видны на всей территории Урала.

«Станция появляется в западной части неба, низко над горизонтом, как тусклый объект. Постепенно поднимаясь к югу, она увеличивает свой блеск, становясь самым ярким объектом ночного неба после Луны. Высота полета станции в период с 17 до 20 марта может достигать 34 градусов для широты Екатеринбурга. Во время полета станция пролетает между яркой желтоватой планетой Юпитер и самой яркой бело-голубой звездой Сириус», – рассказал уральский астроном Владилен Санакоев в своей группе в ВК.

Невооруженным глазом космическая станция выглядит как звездочка, пересекающая небо. Но ее можно попробовать разглядеть в телескоп, и тогда можно увидеть, что МКС – протяженный объект. Ее солнечные батареи обычно напоминают буквы Н или Г в зависимости от ракурса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

