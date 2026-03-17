В 2025 году треть всех преступлений была совершена с использованием ИТ-технологий

Каждое третье преступление в Свердловской области в 2025 году совершалось с использованием цифровых технологий. Однако количество таких преступлений за год снизилось на 17%.

Как сообщает пресс-служба заксо, об этом заявил на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности начальник штаба ГУ МВД России по Свердловской области Станислав Каргаев.

В целом же за прошедший год в сравнении с 2024 годом количество зарегистрированных преступлений сократилось на 7,8%, в том числе убийств, краж, разбоев, грабежей. На 26% снизилось число граждан, погибших от противоправных посягательств.

Актуальной проблемой остается вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков. По словам Каргаева, необходима более системная и активная совместная работа субъектов профилактики подростковой преступности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube