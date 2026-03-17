В Екатеринбургском зоопарке создадут новую генетическую линию белоплечих орланов (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке обосновалась молодая пара белоплечих орланов. Самец Калипсо прибыл из Красноярского зоопарка «Роев ручей», а самка Зея – из Хабаровского зоосада «Приамурский».

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, редкие птицы прибыли в рамках gрограммы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению белоплечего орлана для создания новой генетической линии.

Орланы успешно прошли обязательный карантин и постепенно привыкают к новому вольеру. По характеру птицы разные: Калипсо отличается спокойствием и открытостью, тогда как Зея предпочитает избегать излишнего внимания и занимает наблюдательную позицию на возвышенности. Несмотря на различия, птицы хорошо ладят друг с другом и уверенно занимают свою территорию.

Зея и Калипсо родились в 2023 году и пока имеют ювенильную («детскую») окраску. Полностью сформированное взрослое оперение сформируется примерно к шести-семилетнему возрасту: проявятся яркие белые плечи, желтый клюв и лапы.

В зоопарке рацион молодых орланов состоит из мяса (говядины, курицы), живого корма и красной рыбы, преимущественно горбуши.

В дикой природе в России белоплечий орлан встречается только на Дальнем Востоке. Вид занесен в Красную книгу России, а в Международном красном списке имеет статус «уязвимый вид». Орланы селятся на скалистых морских побережьях или высоких деревьях. Их гнезда представляют собой огромные конструкции из ветвей диаметром 2-3 метра и весом в несколько сотен килограммов. Птицы используют одно гнездо много лет подряд, постоянно достраивая его.

Екатеринбург, Елена Владимирова

