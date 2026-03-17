Кто за это заплатит? Главврачи обсуждают новые правила Минздрава о цветной форме

В Свердловской области начнет действовать регламент, по которому сотрудники медучреждений должны будут носить форму разного цвета в зависимости от своего статуса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Новый стандарт будет введен в Свердловской области в соответствии с рекомендациями Минздрава России», – уточнили там.

Нововведение делают для удобства пациентов, чтобы им было проще понимать, кто перед ними.

«Для руководящего персонала медорганизаций предусмотрена форма темно-синего цвета, для врачей – темно-зеленого, для среднего медицинского персонала – светло-зеленого, для младшего медицинского персонала – сиреневого. Административный персонал будет использовать форму голубого цвета, а представители немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалисты – серого», – уточнили в ДИПе.

Опрошенные «Новым Днем» на условиях сохранения инкогнито медики и руководители учреждений сообщили, что такая дифференциация действительно будет удобна для пациентов, но есть нюанс – будет ли на это выделено дополнительное финансирование для медучреждений, которые находятся в бюджетном секторе, и в какие сроки главврачи должны будут отчитаться о том, что сотрудники получили новую форму. «Сейчас надо понять, сколько времени займет этот переход. Если это будет плановая замена, то это не создаст неудобств. А если исполнения новых рекомендаций будут требовать немедленно, то это поднимает вопрос – кто за это заплатит? Пока ясности с этим нет», – прокомментировала собеседница агентства из бюджетного медучреждения Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

